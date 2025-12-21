Έξαλλος ο Μπούσης για τη διαιτησία του ΑΕΚ - ΟΦΗ (pic)

Έξαλλος με τη διαιτησία του Φωτιά και του VAR Ευαγγέλου είναι ο Μιχάλης Μπούσης, με τον ιδιοκτήτη των Κρητικών να ανεβάζει story στο instagram εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία στο ματς με την ΑΕΚ είναι ο Μιχάλης Μπούσης. Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ ανέβασε στα social media φωτογραφίες από φάσεις που θεωρεί πως δόθηκαν ανάποδα, «φωνάζοντας» για μάλιστα για δύο φάσεις.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Μπούσης ανήρτησε δύο βίντεο στο instagram με τα δύο γκολ της ΑΕΚ, ενώ από κάτω έβαλε νευριασμένα emoji, λέγοντας πως δεν θα έπρεπε να μετρήσουν.

Στη συνέχεια σε επόμενο story του έγραψε: «Υπερήφανος για την ομάδα μας, υπερήφανος για τις προσπάθειές μας. Συνεχίζουμε τη μάχη».

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