Νίκολιτς: «Μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους της ΑΕΚ - Τον Μάιο κρίνονται όλα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν απόλυτα ευχαριστήμενος μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ, με τον Σέρβο να ευχαριστεί τους οπαδούς για την ώθηση που έδωσαν στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς οταν θελαμε την ώθηση μας την εδωσαν. Υπηρχε φυσική και σωματική καταπόνηση, δεν υπηρχαμε στο ματς. Κάναμε ευκαιριες είχαμε το πέναλτι το χαμένο. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε. Υπηρχε καταπόνηση. Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταια πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε.

Θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος. Τον Μάϊο κρίνονται όλα. Τωρα έχουμε κενό για 7 μερες, έχουμε δύσκολο προγραμμα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και πολλά δύσκολα ματς μεχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά την διακοπή θα είμαστε όλοι πίσω.

Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλος τους οπαδούς της ΑΕΚ.»