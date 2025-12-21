Πρεμιέρα με νίκη και γκολάρα Ελ Κααμπί για το Μαρόκο (vid)

Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν 2-0 των Κομόρες στον εναρκτήριο αγώνα που έγινε στη Ραμπάτ. Το σκορ άνοιξε ο Μπραχίμ Ντίας στο 55΄, ενώ το 2-0 διαμόρφωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού με εκπληκτικό «ψαλίδι» στο 75΄, δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Μαρόκο - Κομόρες 2-0 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Μάλι - Ζάμπια 16:00
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική - Αγκόλα 19:00
Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 22:00
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία - Τανζανία 18:30
Τυνησία - Ουγκάντα 21:00
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 13:30
Σενεγάλη - Μποτσουάνα 16:00
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 13:30
Αλγερία - Σουδάν 16:00
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 18:30
Καμερούν - Γκαμπόν 21:00