Πρεμιέρα με νίκη και γκολάρα Ελ Κααμπί για το Μαρόκο (vid)

Η πρεμιέρα μιας μεγάλης διοργάνωσης κρύβει πάντα παγίδες, ειδικά για τη διοργανώτρια χώρα, αλλά το Μαρόκο κατάφερε έστω και δύσκολα να ξεκινήσει με νίκη το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Οι οικοδεσπότες της διοργάνωσης επικράτησαν 2-0 των Κομόρες στον εναρκτήριο αγώνα που έγινε στη Ραμπάτ. Το σκορ άνοιξε ο Μπραχίμ Ντίας στο 55΄, ενώ το 2-0 διαμόρφωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού με εκπληκτικό «ψαλίδι» στο 75΄, δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Μαρόκο - Κομόρες 2-0 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Μάλι - Ζάμπια 16:00

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική - Αγκόλα 19:00

Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 22:00

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία - Τανζανία 18:30

Τυνησία - Ουγκάντα 21:00

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 13:30

Σενεγάλη - Μποτσουάνα 16:00

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία - Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 18:30

Καμερούν - Γκαμπόν 21:00