Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Σκόραρε ο Γιόβιτς, ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ 21-12-2025 22:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, φάουλ του Μάνταλου, «καρφωτή» κεφαλιά του Γιόβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό το γκολ ακυρώθηκε όμως, για οφσάιντ. Το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Ξεπέρασε και Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση instanews.gr Σκόραρε ο Γιόβιτς, ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ SHARE