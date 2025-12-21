Σκόραρε ο Γιόβιτς, ακυρώθηκε για οφσάιντ το γκολ

Στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου, φάουλ του Μάνταλου, «καρφωτή» κεφαλιά του Γιόβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό το γκολ ακυρώθηκε όμως, για οφσάιντ.

Το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς