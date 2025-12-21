Πίκαρε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον ακούρευτο οπαδό της η Άστον Βίλα

Μετά το τέλος του αγώνα, η ομάδα του Μπέρμιγχαμ δεν έχασε την ευκαιρία για… τρολάρισμα.

Η Άστον Βίλα συνέχισε την ξέφρενη πορεία της πορεία, αφού νίκησε με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φτάνοντας τις δέκα συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Στα social media χρησιμοποίησε τον viral οπαδό της Γιουνάιτεντ, γνωστό ως «United Strand», ο οποίος έχει βάλει στοίχημα να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε σερί νίκες.

«Αυτός ο οπαδός της Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να είχε κάνει δύο κουρέματα», έγραψε χαρακτηριστικά η Άστον Βίλα, υπενθυμίζοντας πως ο άτυχος φίλος των «Κόκκινων Διαβόλων» παραμένει ακούρευτος από τον Οκτώβριο του 2024.