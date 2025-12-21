Βαθμολογία Super League: Χριστούγεννα με την ΑΕΚ στην κορυφή

Η Ένωση γύρισε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και απολαμβάνει την μοναξιά του ρετιρέ, έναν βαθμό μπροστά από τον Ολυμπιακό και δύο από τον ΠΑΟΚ.

Δεύτερη ανατροπή μέσα σε μερικές ημέρες για την επτάψυχη ΑΕΚ, που κλείνει το 2025 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά την Κραϊόβα, η Ένωση γύρισε το παιχνίδι και με τον ΟΦΗ και με το 2-1 προσπέρασε τον Ολυμπιακό που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ένα πόντο πιο πίσω.

Στο -2 από την κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με 2-0 και είναι ανάμεσα στους κερδισμένους της αγωνιστικής.

Σε ότι αφορά το τριφύλλι, βρίσκεται στο -15 από την κορυφή (με παιχνίδι λιγότερο) και σε περίπτωση που ο Λεβαδειακός επικρατήσει του Πανσερραϊκού στον αγώνα που κλείνει την 15η αγωνιστική, τότε θα βρεθεί στο -6 και από την πρώτη τετράδα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 15η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ 15 37 26-11 2. Ολυμπιακός 15 36 31-8 3. ΠΑΟΚ 15 35 31-12 4. Λεβαδειακός 14 25 34-17 5. Βόλος ΝΠΣ 15 25 18-18 6. Παναθηναϊκός 14 22 21-17 7. Άρης 15 20 13-16 8. Κηφισιά 15 18 22-23 9. Παναιτωλικός 15 15 14-24 10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 15 13 15-19 11. Ατρόμητος 15 13 14-20 12. ΟΦΗ 14 12 15-27 13. ΑΕΛ Novibet 15 9 13-27 14. Πανσερραϊκός 14 5 7-35

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 15η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρησ:

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

17:00: Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

19:30: Ατρόμητος - Ολυμπιακός

19:30: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00: Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ

17:30: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

19:30: Άρης - ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός