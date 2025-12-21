Βαθμολογία Super League: Χριστούγεννα με την ΑΕΚ στην κορυφή

Δεύτερη ανατροπή μέσα σε μερικές ημέρες για την επτάψυχη ΑΕΚ, που κλείνει το 2025 στην κορυφή της βαθμολογίας.
Μετά την Κραϊόβα, η Ένωση γύρισε το παιχνίδι και με τον ΟΦΗ και με το 2-1 προσπέρασε τον Ολυμπιακό που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ένα πόντο πιο πίσω.
Στο -2 από την κορυφή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με 2-0 και είναι ανάμεσα στους κερδισμένους της αγωνιστικής.
Σε ότι αφορά το τριφύλλι, βρίσκεται στο -15 από την κορυφή (με παιχνίδι λιγότερο) και σε περίπτωση που ο Λεβαδειακός επικρατήσει του Πανσερραϊκού στον αγώνα που κλείνει την 15η αγωνιστική, τότε θα βρεθεί στο -6 και από την πρώτη τετράδα.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 15η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΑΕΚ
|15
|37
|26-11
|2. Ολυμπιακός
|15
|36
|31-8
|3. ΠΑΟΚ
|15
|35
|31-12
|4. Λεβαδειακός
|14
|25
|34-17
|5. Βόλος ΝΠΣ
|15
|25
|18-18
|6. Παναθηναϊκός
|14
|22
|21-17
|7. Άρης
|15
|20
|13-16
|8. Κηφισιά
|15
|18
|22-23
|9. Παναιτωλικός
|15
|15
|14-24
|10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|15
|13
|15-19
|11. Ατρόμητος
|15
|13
|14-20
|12. ΟΦΗ
|14
|12
|15-27
|13. ΑΕΛ Novibet
|15
|9
|13-27
|14. Πανσερραϊκός
|14
|5
|7-35
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 15η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρησ:
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
18:00: Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
17:00: Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet
19:30: Ατρόμητος - Ολυμπιακός
19:30: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
16:00: Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ
17:30: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
19:30: Άρης - ΑΕΚ
21:00: Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός