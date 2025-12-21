Από δημιουργός παραλίγο εκτελεστής ο Νους για το 0-2 του ΟΦΗ (vid)

Στο 15’ ατομική προσπάθεια του Νους (που έδωσε την ασίστ στο 0-1) από αριστερά, μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ αλλά το δυνατό σουτ του πέρασε ψηλά άουτ.

Η ευκαιρία του Νους