Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ (vid) 21-12-2025 21:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 10' η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Γιόβιτς αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μαρίν στον Λίλο, αν και αρχικά ο Φωτιάς έδειξε σέντρα. Το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Ο περίπατος έγινε ντέρμπι λόγω Τσίπρα: Μονοψήφια διαφορά με τη ΝΔ δείχνει νέα δημοσκόπηση instanews.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Κεραυνός εν αιθρία με την Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» dailymedia.gr Η βόμβα έσκασε: Το ‘πε και το ‘κανε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Φουλ επίθεση στη ΝΔ: Οι 2 γυναίκες υποψήφιες με το κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθούν instanews.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr Το γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ (vid) SHARE