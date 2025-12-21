Το γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ (vid)

Στο 10' η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Γιόβιτς αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μαρίν στον Λίλο, αν και αρχικά ο Φωτιάς έδειξε σέντρα.

Το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς