Ο Τάισον χόρευε, ο Ντέλιας οργίαζε, ο ΠΑΟΚ έπαιζε… μόνος του και ο Κότσαρης έσωσε τον Παναθηναϊκό (2-0) από συντριβή! Πάθος, τακτική, έδρα φωτιά, τα είχε όλα ο ΠΑΟΚ που έρχεται ακόμα πιο δυνατός από τον Γενάρη.

Τελευταία μονομαχία του 2025 σε μια κατάμεστη Τούμπα, με τον Δικέφαλο να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, σε ένα ντέρμπι που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Σεμινάριο από τον Τάισον, μαγεία από τον Κωνσταντέλια, εκτέλεση από... αέρος για τον Μύθου και «φτωχό» 2-0 του ΠΑΟΚ απέναντι σε έναν αντίπαλο με άκρως παθητική προσέγγιση, που ολοκλήρωσε το ματς με μετρημένες στιγμές.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στην Τούμπα χωρίς τους Ντέσερς, Λαφόν που είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με Νιγηρία και Ακτή Ελεφαντοστού αντίστοιχα, επιλέγοντας τον Σφιντέρσκι στην κορυφή και τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια. Η μεγαλύτερη «αστοχία» ωστόσο των φιλοξενούμενων, ιδίως απέναντι στους Τάισον - Αντρίγια, σημειώθηκε στα άκρα της άμυνας, κινούμενοι με τον Καλάμπρια αριστερά και τον Γεντβάι στα δεξιά. Από την άλλη, σημαντικές απουσίες και για τους γηπεδούχους καθώς πορεύθηκαν με άμυνα ανάγκης και συγκεκριμένα το δίδυμο Βολιάκο - Κεντζιόρα και τον Μύθου στην κορυφή, «καλωσορίζοντας» όμως στην ενδεκάδα τους τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Με το... καλησπέρα της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ έδειξε «δόντια» και άκρως απειλητικές διαθέσεις από τα άκρα της επίθεσης, καταγράφοντας μόλις στο 7΄δοκάρι με τον Οζντόεφ. Ο Σέρβος άνοιξε δεξιά στον Τάισον, αυτός πέρασε στη μικρή περιοχή, από τις κόντρες ο Οζντόεφ έκανε το δεξί σουτ, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Κότσαρη και στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Μεϊτέ εκτός περιοχής έφυγε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ κράτησε το πόδι στο γκάζι, προκαλώντας αναστάτωση και ρήγματα στον αντίπαλο κάθε φορά που «έσπαγε» τη δεύτερη ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού. Στο 22' ο Τάισον πέταξε για τον Κωνσταντέλια στ' αριστερά, ο οποίος άλλαξε το παιχνίδι για τον Ζίβκοβιτς, ο Σέρβος σέντραρε από τα δεξιά, αλλά ο Κότσαρης μπλόκαρε την κεφαλιά του Μύθου. Ένα λεπτό αργότερα, ο Τάισον πλάσαρε από το ύψος της περιοχής, με τον κίπερ του Παναθηναϊκού να φωνάζει και πάλι «παρών».

Οι κούρσες και οι... μπούκες των εξτρέμ του ΠΑΟΚ και κυρίως του Τάισον έστελναν διαρκώς μηνύματα «απειλής» στον Παναθηναϊκό που δεν τα έλαβε ποτέ, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και στο 35΄με τον Βραζιλιάνο να περνάει σαν σταματημένο τον Γεντβάι, σε μία ακόμη απίστευτη κούρσα του παρά δύο μηνών 38χρονου, αλλά ο Μύθου δεν πρόλαβε να μπει καλά στη φάση προ του Κότσαρη.

Η απόλυτη υπεροχή του ΠΑΟΚ στο γήπεδο επισφραγίστηκε στο 39΄ με τον Κωνσταντέλια. Ο Τάισον άφησε πίσω του τον Σιώπη και πέρασε από αριστερά στην περιοχή για τον «μάγο» του ΠΑΟΚ, ο οποίος «τσίμπησε» την μπάλα με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Τουμπά και πέρασε πάνω από τον Κότσαρη καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-0. Η μόνη αξιοσημείωτη στιγμή για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στο 40' με τον Σφιντέρσκι που κατέβασε τη μπάλα με το στήθος και εκτέλεσε με το αριστερό, με την μπάλα να περνά δίπλα από την εστία του ΠΑΟΚ.

Το ημίχρονο έκλεισε με 8(5) τελικές για τους Θεσσαλονικείς, σε σύγκριση με τις 2(2) του Παναθηναϊκού, ενδεικτικό της εικόνας αλλά και της διαφοράς των δύο ομάδων στο α΄μέρος. Ο ασταμάτητος δε Τάισον χάρισε μία ακόμη στιγμή πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ που έδιωξε με υπερένταση ο πορτιέρε των «πρασίνων».

Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός έψαχνε για απάντηση, αντίδραση απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που δεν έδειχνε να υστερεί πουθενά... Ακόμη κι όταν είδε τον Παβλένκα να βγαίνει νοκ άουτ μετά από σφοδρό χτύπημα με τον Σφιντέρσκι, αποχωρώντας με φορείο από το γήπεδο. Πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τον Δικέφαλο που και πάλι όμως έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο με έναν.... αφηνιασμένο Κωνσταντέλια, χορεύοντας όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού, χαρίζοντας μοναδικά highlights στο ματς.

Από τη συνεργασία Τάισον - Κωνσταντέλια ήρθε το πρώτο τέρμα του ΠΑΟΚ, με τους έτερους δύο της επίθεσης να σφραγίζουν το 2-0 στο 53΄. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε με το αριστερό το κόρνερ, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής και έγραψε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ που έδειχνε να «καθαρίζει» με συνοπτικές διαδικασίες το ντέρμπι, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να απειλήσει με αξιώσεις.

Τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποσύρει Σφιντέρσκι και Σιώπη, στην πρώτη κίνηση από τον πάγκο, ρίχνοντας μέσα Πάντοβιτς και Σιώπη στο 67΄της αναμέτρησης. Και πάλι όμως, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που δοκίμαζε με χαρακτηριστική ευκολία τα αντανακλαστικά της άμυνας του Παναθηναϊκού και του Κότσαρη, ο οποίος είχε αρκετή δουλειά μπροστά του μέχρι το φινάλε του ματς.

Ο Κότσαρης έσωσε τους «πράσινους» από μία πολύ δύσκολη βραδιά κάτι που φάνηκε -ξανά- και στο 70΄ όταν ο Κωνσταντέλιας προσπάθησε να σκάψει την μπάλα πάνω από τον κίπερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος όμως απέκρουσε και στην επαναφορά η προβολή του Μύθου σταμάτησε πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία ακόμη ατυχία καθώς και ο Βολιάκο βγήκε νοκ άουτ στο 75΄, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επιστρατεύει τον Θυμιάνη δεδομένου πως δεν είχε στη διάθεσή του Λόβρεν και Μιχαηλίδη, αλλά τίποτα δεν πτόησε τους Θεσσαλονικείς. Όποτε ήθελαν πατούσαν στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει να θυμάται από το β΄μέρος το σουτ του Μπακασέτα με το δεξί από πλεονεκτική θέση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η τελεία σε κάθε περίπτωση στον ασπρόμαυρο μονόλογο μπήκε με το σφύριγμα της λήξης και το δείκτη του σκορ στο 2-0, σε μία βραδιά που ανήκε ολοκληρωτικά στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα...

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα(51΄Τσιφτσής), Μπάμπα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο(76΄Θυμιάνης), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον(90΄Ιβανούσετς), Μύθου(76΄Τσάλοβ)

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Γεντβάι(76΄Κώτσιρας), Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Σιώπης(66΄Τσέριν), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ(89΄Ταμπόρδα), Ζαρουρί(76΄Τζούρισιτς), Σφιντέρσκι(66΄Πάντοβιτς)