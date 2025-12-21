ΑΕΚ: Κάταγμα και 4 εβδομάδες νοκ-άουτ ο Περέιρα!

Σοκ στην ΑΕΚ με τον Ρομπέρτο Περέιρα ο οποίος υπέστη κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού και τίθεται νοκ-άουτ άουτ για περίπου 4 εβδομάδες.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέστη τον τραυματισμό στο ματς της Πέμπτης με την Κραϊόβα και μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε πως έχει πάθει κάταγμα στο δάχτυλο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση θα ακολουθήσει μια συντηρητική αποκατάσταση που θα διαρκέσει περίπου 4 εβδομάδες.

Θυμίζουμε πως μεσολαβεί η διακοπή των Χριστουγέννων με το πρωτάθλημα να αρχίζει ξανά στις 11/1 όπου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη ματς το οποίο χάνει δεδομένα όπως και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί.

Είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ με δεδομένο πως ο Περέιρα μετά την επάνοδο του από τον προηγούμενο τραυματισμό που είχε αντιμετωπίσει είχε επιστρέψει καλά και αποτελούσε ενεργό μέλος του rotation στα πλάνα του Νίκολιτς.