ΠΑΕ Ολυμπιακός και Stoiximan στέλνουν μήνυμα συμπερίληψης: «Μία θέση για όλους στο παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε στο «Γ. Καραϊσκάκης» νευροδιαφορετικά παιδιά και παρακολούθησαν από κοντά, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τον αγώνα με την Κηφισιά.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του αγώνα Ολυμπιακός – Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε συνεργασία με τον μέγα της χορηγό, την Stoiximan, υλοποίησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά μία ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στην αποδοχή και την ισότιμη συμμετοχή.

Η δράση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από κοινού με την TheHappyAct, έναν οργανισμό με πολυετή εμπειρία στη υποστήριξη νευροδιαφορετικών ατόμων, είχε ως επίκεντρό της τη δημιουργία ενός ασφαλούς, φιλικού και προσβάσιμου περιβάλλοντος μέσα στο γήπεδο. Η Stoiximan Suite διαμορφώθηκε ως αισθητηριακά φιλικός χώρος και φιλοξένησε νευροδιαφορετικά άτομα, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν την εμπειρία του αγώνα με άνεση και ασφάλεια.

Η εμπειρία ενός ποδοσφαιρικού αγώνα συνοδεύεται από έντονα ερεθίσματα – θόρυβο, φώτα και πολυκοσμία – που για πολλούς είναι μέρος της ατμόσφαιρας, όμως για άτομα με προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο συμμετοχής. Γι’ αυτό και η δράση εστίασε στην αισθητηριακή προσβασιμότητα της φιλοξενίας, με πρακτικές παρεμβάσεις και υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φιλοξενούμενων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέφθηκαν μεταξύ άλλων ακουστικά ακύρωσης θορύβου, ρυθμιζόμενος φωτισμός, αισθητηριακός εξοπλισμός για ρύθμιση και ηρεμία, καθώς και παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού που υποστήριξε τη ροή και ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας στο χώρο.

Ξεχωριστή στιγμή της δράσης αποτέλεσε η επίσκεψη στη σουίτα από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τον Στρατηγικό Σύμβουλο και Πρέσβη της ομάδας, Κριστιάν Καρεμπέ, καθώς και τις ποδοσφαιρίστριες της «ερυθρόλευκης» ομάδας, Κωνσταντίνας Μυλωνά και Μαρίας Σοφίας Μουγιού , όπου πέρασαν χρόνο με τους φιλοξενούμενους, αντάλλαξαν χαμόγελα και δημιούργησαν μια ζεστή, ανθρώπινη εμπειρία, η οποία ανέδειξε τη δύναμη της συμπερίληψης μέσα από απλές, αλλά ουσιαστικές στιγμές.

Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Κριστιάν Καρεμπέ, καθώς και τον commercial director της Stoiximan, Κώστα Διορέλη, βιώνοντας από κοντά μια εμπειρία που για πολλές οικογένειες δεν είναι αυτονόητη. Σε μια συμβολική στιγμή, με τη χρήση ειδικών ακουστικών για την καλύτερη διαχείριση του θορύβου, το γήπεδο «αγκάλιασε» το μήνυμα της δράσης, επιβεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή γίνεται πραγματικότητα όταν αφαιρούνται τα εμπόδια.

«Η συμπερίληψη δεν είναι σύνθημα – είναι πράξη. Μαζί με τον Ολυμπιακό, διαμορφώσαμε τη Stoiximan Suite ως έναν αισθητηριακά φιλικό χώρο, ώστε νευροδιαφορετικά άτομα, να ζήσουν τον αγώνα με άνεση, ασφάλεια και χαρά. Και το πιο σημαντικό: να νιώσουν πραγματικά μέρος της εξέδρας και της εμπειρίας ενώ είχαν και την ευκαιρία να βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο», δήλωσε ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan.

Η Ντέπη Κοξένογλου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ανέφερε: «Η ΠΑΕ Ολυμπιακός πρεσβεύει ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Με αφορμή την κοινή μας δράση με την Stoiximan, θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι τα γήπεδά μας πρέπει να είναι χώροι αποδοχής και ψυχαγωγίας, παρέχοντας ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες. Η υποστήριξη νευροδιαφορετικών ατόμων, δεν είναι απλώς μια κοινωνική πρωτοβουλία, αλλά μια δέσμευση ότι ακούμε και σεβόμαστε τις ανάγκες κάθε ανθρώπου. Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά δύναμη».

Με τη συγκεκριμένη δράση, ο Ολυμπιακός και η Stoiximan επιβεβαιώνουν ότι στο γήπεδο όπως και στη ζωή, όλοι έχουμε θέση στο παιχνίδι.

Σχετικά με την Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan, ενώ παράλληλα είναι επίσημος χορηγός των διοργανώσεων UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Στηρίζει επίσης εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται η κοινωνική υπευθυνότητα. Από τα πρώτα της βήματα, η Stoiximan υλοποιεί δράσεις με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων, όπως τα Stoiximan Iroes, Μικροί Ήρωες, Wheels of Change και Empower Forward, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο προς όλους.