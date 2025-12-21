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Με Γκρούγιτς στον άξονα και Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ - Οι 11 του ΟΦΗ

Ποδόσφαιρο
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Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Αρένα 

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές.

Μαρίν και Γκρούγιτς ξεκινούν στον άξονα, με τους Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο να κινούνται μεσοεπιθετικά πίσω από τον Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον.

Οι 11 του ΟΦΗ 

Ο Λίλο θα είναι κάτω από τα δοκάρια, την τριάδα στην άμυνα αποτελούν οι Κωστούλας, Κρίζμανιτς και Λαμπρόπουλος. Στα άκρα, στο 3-5-2 του τεχνικού του ΟΦΗ θα βρίσκονται οι Γκονθάλεθ, Αποστολάκης ενώ στην μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας και στην επίθεση οι Νους, Σαλσίδο.

Με Γκρούγιτς στον άξονα και Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ - Οι 11 του ΟΦΗ