Με Γκρούγιτς στον άξονα και Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμη, Ζοάο Μάριο μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ - Οι 11 του ΟΦΗ

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ στην Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Αρένα

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές.

Μαρίν και Γκρούγιτς ξεκινούν στον άξονα, με τους Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο να κινούνται μεσοεπιθετικά πίσω από τον Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον.

Οι 11 του ΟΦΗ

Ο Λίλο θα είναι κάτω από τα δοκάρια, την τριάδα στην άμυνα αποτελούν οι Κωστούλας, Κρίζμανιτς και Λαμπρόπουλος. Στα άκρα, στο 3-5-2 του τεχνικού του ΟΦΗ θα βρίσκονται οι Γκονθάλεθ, Αποστολάκης ενώ στην μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας και στην επίθεση οι Νους, Σαλσίδο.