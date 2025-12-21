Απάντησε με αλλαγή εικόνας προφίλ στις αποδοκιμασίες των Μαδριλένων ο Βινίσιους

Ο Βινίσιους φαίνεται πως δεν πήρε με καθόλου καλό μάτι τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη. Σεβίλλη το Σάββατο (20/12), ο Βινίσιους σου 83' έφυγε ως αλλαγή από το γήπεδο με τους οπαδούς των Μαδριλένων να τον αποδοκιμάζουν έντονα.

Ο Βραζιλιάνος δεν έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το γεγονός μετά τον αγώνα, ωστόσο φαίνεται πως έδωσε την απάντησή του μέσα από τα social media.

Ο Βινίσιους αποφάσισε να αλλάξει την εικόνα προφίλ του στο Instagram και για την ακρίβεια έβγαλε εκείνη που είχε με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και έβαλε μια φωτογραφία με τα χρώματα της Βραζιλίας.