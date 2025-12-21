Οι Καταλανοί πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της εντυπωσιακής φέτος Βιγιαρεάλ (0-2) και διατήρησαν το +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέτοια ματς πάντα αποτελούν τεστ χαρακτήρα. Κρίνουν τίτλους. Πρωταθλήματα. Η Μπαρτσελόνα πέρασε με επιβλητικό τρόπο από την έδρα της Βιγιαρεάλ (0-2) και έβγαλε με πολύ πειστικό τρόπο μία από τις πιο δύσκολες αναμετρήσεις μέχρι το τέλος.

Παρότι η Βιγιαρεάλ μπήκε πολύ δυνατά και είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή με τον Μπιουκάναν (7'), η τάξη αποκαταστάθηκε πολύ γρήγορα.

Το πέναλτι του Ραφίνια έκανε το 0-1 (12'), ενώ ο Βραζιλιάνος είδε το δοκάρι να του στερεί το δεύτερο προσωπικό τέρμα τρία λεπτά αργότερα σε εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής.

Το αυτογκόλ του Κουντέ (17') ακυρώθηκε για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, ενώ το καταστροφικό σενάριο για το κίτρινο υποβρύχιο ολοκληρώθηκε με την αποβολή του Βέιγκα (38').

Η μάχη πια έγινε άνιση και οι μπλαουγκράνα δεν συγχώρεσαν. Κλείδωσαν το παιχνίδι με γκολ του Λαμίν Γιαμάλ (63') και είχαν ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερο σκορ, σε μία νίκη που επαναφέρει το +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης.