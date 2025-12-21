Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA για το εντός έδρας παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA συνεδρίασε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, με τον Παναθηναϊκό να τιμωρείται με ένα ακόμα πρόστιμο φέτος, αυτή την φορά για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με την Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν με 26.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 13.000 ευρώ έχουν να κάνουν με παρεμπόδιση δημόσιων διόδων (Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφαλείας και Προστασίας της UEFA) και τα 13.500 ευρώ με άναμμα πυροτεχνημάτων (Άρθρο 16.2.γ. Πειθαρχικού Κανονισμού).

Συνολικά, το «Τριφύλλι» έχει κληθεί να πληρώσει φέτος 140.625 ευρώ λόγω τιμωριών στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των προκριματικών σε Champions League και Europa League.