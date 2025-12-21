Η συγκίνηση του Stavento στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον ΑΕΚτζή πατέρα του - Όσα έγιναν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή (pics/vids)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της η ΑΕΚ με τον Stavento να χρωματίζει με τις μουσικές του την όμορφη βραδιά.

Η πλατεία του αετού στην Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Αρένα όπως θα δείτε είναι ασφυκτικά γεμάτη με τον κόσμο της Ένωσης να δίνει δυναμικό παρών.

Οικογένειες με παιδιά, μικροί, μεγάλοι και άνθρωποι όλων των ηλικιών, έχουν κατακλύσει τη Νέα Φιλαδέλφεια με το κλίμα να είναι εορταστικό και Χριστουγεννιάτικο με τον Άγιο Βασίλη να μην μπορεί να λείπει από τη γιορτή...

Μπαμπά να ξέρεις αν σηκωθείς θα πάμε στην Αγιά Σοφιά την ΑΕΚάρα για να δεις...

Να σημειώσουμε πως ο Stavento την ώρα που τραγουδούσε λύγισε και έβαλε τα κλάματα φέρνοντας προφανώς στο νου του τον μπαμπά του που ήταν ΑΕΚ και έχει φύγει από τη ζωή εδώ και περίπου έναν χρονο.

Ο Stavento, όσο ο μπαμπάς του έδινε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ειχε γράψει το τραγούδι «Μπαμπά μου ξέρω» στο οποίο αναφέρει τον συγκλονιστικό στίχο «Μπαμπά να ξέρεις αν σηκωθείς θα πάμε στην Αγιά Σοφιά την ΑΕΚάρα για να δεις».

Από εκεί και πέρα θυμίζουμε πως η Χριστουγεννιάτικη γιορτή πραγματοποιείται στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου (Πλατεία Αετού) πριν το ματς με τον ΟΦΗ που θα ξεκινήσει στις 21:00 και περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους.

STAVENTO & DAPHNE LAWRENCE ξεσηκώνουν τον κόσμο με μια μοναδική συναυλία!Επίσης οι Polis Ensemble και η Παιδική Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑ δίνουν το δικό τους χρώμα στην γιορτή.

H εκδήλωση έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Από τις 19.00 και μέχρι λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, το πάρτι θα συνεχιστεί με τις μουσικές επιλογές του DJ Σάββα Πούμπουρα, που είναι και ο παρουσιαστής της βραδιάς.