Κανένα ρίσκο, μηδέν γκολ και συμβιβασμός στο «Χ»!

Σε ένα ματς όπου απογορευόταν το λάθος, ΑΕΛ και Ατρόμητος απέφυγαν τα ρίσκα μένοντας στο 0-0. Χωρίς μεγάλες φάσεις η αναμέτρηση με τον Βεργέτη να μοιράζει κάρτες και τους Θεσσαλούς να μένουν δίχως «τρίποντο» για έκτη αγωνιστική!

Σκληρό ματς με πέντε κίτρινες κάρτες μόνο στο πρώτο ημίχρονο και επτά συνολικά, με την ΑΕΛ να έχει την πρωτοβουλία και να πιέζει δίχως όμως να κάνει την μεγάλη ευκαιρία.



Η πρώτη τελική του αγώνα ήρθε στο 7΄, όταν ο Σαγάλ έβγαλε ωραία πάσα στον Τούπτα, ο οποίος επιχείρησε το σουτ, με τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.



Το ματς είχε ρυθμό ωστόσο οι δύο ομάδες απέφευγαν τα ρίσκα πηγαίνοντας σε ορθολογικές επιθέσεις. Η ΑΕΛ απείλησε ξανά στο 20’, έπειτα από υποδειγματική ανάπτυξη. Ο Τούπτα συνδυάστηκε αρχικά με τον Πέρες, με την μπάλα να καταλήγει στον Σαγάλ. Εκείνος, με εξαιρετική ντρίπλα, εισέβαλε στη μικρή περιοχή, όμως το γύρισμά του προς τον Γκαράτε κόπηκε την τελευταία στιγμή από την άμυνα του Ατρομήτου.



Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη γινόταν όλο και πιο απειλητική καθώς περνούσε η ώρα. Κρατώντας καλά τα νώτα της, βγήκε μπροστά και δημιούργησε ακόμη μια αξιόλογη φάση, με τον Γκαράτε να δοκιμάζει το σουτ στο 33’ και τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει.



Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά με το ξεκίνημα της επανάληψης έχοντας μεγαλύττερη κατοχή επιχειρώντας με κάθετες μπαλιές να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για γκολ προς την εστία του Αναγνωστόπουλου.



Ο χρόνος κυλούσε με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να απειλήσουν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με τους΄Παντελίδη και Κέρκεζ να περνούν στον αγωνιστικό χώρο τους Πασά και Φαν Βέερτ αντιστοίχως προκειμένου να τονώσουν τις επιθετικές γραμμές τους.



Ο έμπειρος τεχνικός της ΑΕ έδωσε εντολή στο τελευταίο δεκάλεπτο στους παίκτες του να προωθηθούν προκειμένου να βρουν ένα γκολ δίχως ωστόσο να αλλάξει κάτι μέχρι το τελικό σφύριγμα¨του Βεργέτη αφού οι δύο ομάδες απλά κυκλοφορούσαν την μπάλα...



ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος , Αποστολάκης (74΄ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Κοσονού, Σουρλής (81΄ Ατανάσοβ), Πέρες, Μούργος (81΄ Χατζηστραβός), Τούπτα, Σαγάλ (75΄ Ουάρντα), Γκαράτε (65΄ Πασάς).



Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Καραμάνης, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου (85΄ Αϊτόρ), Τσαντίλας (65΄ Φαν Βέερτ).



Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)

4ος: Δημήτριος Μπεκιάρης (Κορίνθου)

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)