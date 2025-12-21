Με Ζίβκοβιτς και Μύθου η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Τελευταίο ντέρμπι της σεζόν στην κατάμεστη Τούμπα, με τον Δικέφαλο να θέλει να πλησιάσει την κορυφή της Super League πριν την 20ημερη διακοπή.
Ο Γίρι Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια με τους Μπάμπα-Κένι στα άκρα και τους Κεντζιόρα-Βολιάκο στο κέντρο της άμυνας.
Στα χαφ δεν «χαλάει» το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «δέκα» πίσω από τον Ανέστη Μύθου και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον στα εξτρέμ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKPAO #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/FeOqJTzXD2— PAOK FC (@PAOK_FC) December 21, 2025