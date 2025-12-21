Με Ζίβκοβιτς και Μύθου η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)

Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς αλλά και τον Ανέστη Μύθου στην κορυφή της επίθεσης θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (19:30).

Τελευταίο ντέρμπι της σεζόν στην κατάμεστη Τούμπα, με τον Δικέφαλο να θέλει να πλησιάσει την κορυφή της Super League πριν την 20ημερη διακοπή.

Ο Γίρι Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια με τους Μπάμπα-Κένι στα άκρα και τους Κεντζιόρα-Βολιάκο στο κέντρο της άμυνας.

Στα χαφ δεν «χαλάει» το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο «δέκα» πίσω από τον Ανέστη Μύθου και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον στα εξτρέμ.