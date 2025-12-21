Σπουδαίο «διπλό» της Τορίνο στην Σασουόλο, ισοπαλία στο Κάλιαρι

H Tορίνο πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 0-1 στην έδρα της Σασουόλο, ενώ Κάλιαρι και Πίζα έμειναν στο ισόπαλο 2-2 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Serie A.

Η τρομερή Τορίνο συνέχισε εντυπωσιακά στην 16η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος κόντρα στην Σασουόλο την οποί νίκησε εκτός έδρας με 0-1. Το τέρμα των νικητών σημείωσε ο Βλάσιτς στο 66΄ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Με τη νίκη της αυτή η Τορίνο έφτασε τους 20 βαθμούς και ανέβηκε στην 12η θέση της κατάταξης. Η Σασουόλο από πλευράς της έμεινε στην 10η θέση με έναν πόντο περισσότερο.

Στο παιχνίδι που έγινε νωρίς Κάλιαρι και Πίζα έμειναν στο ισόπαλο 2-2 σε μία δυνατή αναμέτρηση. Ο Τραμόνι με πέναλτι άνοιξε στο σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 45ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια η Κάλιαρι ανέβασε... στροφές και γύρισε το ματς με τέρματα των Φολορούντσο και Κιλιτσού. Η Πίζα έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα με γκολ του Μορέο στο 89΄, παίρνοντας έτσι τον βαθμό της ισοπαλίας. Στην 15η θέση με 15 βαθμούς η Κάλιαρι, στην προτελευταία με 11 πόντους η Πίζα που δίνει «μάχη» για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας.