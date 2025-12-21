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Η καλή φάση στην αντεπίθεση της ΑΕΛ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Καλή στιγμή για την ΑΕΛ για να ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ατρόμητο, βγαίνοντας στην αντεπίθεση.

Η ευκαιρία:

Η καλή φάση στην αντεπίθεση της ΑΕΛ (vid)