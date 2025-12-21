H Kαβάλα του Γιάννη Τάτση αρνείται να χάσει, υποχρεώνοντας τη Νίκη Βόλου σε μία ακόμα γκέλα (2-2), χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή.

Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο «Ανθή Καραγιάννη» μεταξύ της πολύ φορμαρισμένης Καβάλας του Γιάννη Τάτση και της Νίκης Βόλου που έψαχνε τρόπο να μειώσει την απόσταση από τον Ηρακλή.

Λίγο πριν το ημίχρονο οι Βολιώτες πήραν προβάδισμα στο σκορ χάρη σε τέρμα του συνήθη ύποπτου, Γιάννη Λουκίνα στο 42ο λεπτό για το 0-1 της ανάπαυλας.

Οι Αργοναύτες όμως είχαν απάντηση και μάλιστα εντυπωσιακή. Τρομερό σουτ του Ξυγκόρου στο 58ο λεπτό από τα 35 μέτρα, ο Γκαραβέλης δεν είχε απάντηση και 1-1.

Στο 65΄οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά προβάδισμα. Όμορφη σέντρα του Λουκίνα και από κοντά ο ανενόχλητος Στοϊλκοβιτς «έγραψε» το 1-2.

Το παιχνίδι όμως είχε και άλλες συγκινήσεις. 78 λεπτά αγώνα και ο Κουντουριώτης βρίσκει με κεφαλιά-πάσα τον Σιφναίο και αυτός με προβολή έκανε το 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για μία Καβάλα που αρνείται να χάσει.

Το 2-2 παρέμεινε μέχρι το τέλος για μία Καβάλα που αρνείται να χάσει από οποιονδήποτε αντίπαλο. Στους 19 βαθμούς οι γηπεδούχοι στους 32 η Νίκη που έχασε τεράστια ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή.

Την επόμενη αγωνιστική η Καβάλα αντιμετωπίζει στην Καρδίτσα την Αναγέννηση, ενώ οι Βολιώτες θα υποδεχθούν τον Ηρακλή στο ντέρμπι του ομίλου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κολλαράς, Ελ Καντουσί, Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (26′ λ.τ Ξυγκόρος), Χρούστινετς, Βοριαζίδης.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο, Σιούτας, Ντιαλόσι, Έππας, Σίλβα, Πέττας, Γιακουμάκης (59′ Στοΐλκοβιτς), Λώλης, Λουκίνας.