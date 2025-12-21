Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Πράσινους.
- Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται για 80ή φορά τον Παναθηναϊκό σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα από το 1959-60 που καθιερώθηκε η Α’ Εθνική. Στις αναμετρήσεις που έχουν γίνει, ο Δικέφαλος έχει 40 νίκες, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει νικητής τις 22 φορές, ενώ οι 17 από τις αναμετρήσεις τους έχουν τελειώσει ισόπαλες.
- Οι 66 αναμετρήσεις είναι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου ο Δικέφαλος έχει 34 νίκες, ο Παναθηναϊκός 18 και 14 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι. Για την διαδικασία των Play Οffs ο ΠΑΟΚ έχει υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό 13 φορές, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί στις έξι, τον Παναθηναϊκό στις τέσσερις και τρία ακόμη παιχνίδια να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.
- Ο ΠΑΟΚ έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στα 26 από τα 79 ματς και τον Παναθηναϊκό να μην έχει δεχθεί γκολ σε 19.
- Συνολικά έχουν επιτευχθεί 189 τέρματα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ και τα 114 να είναι για τον Δικέφαλο και τα 75 για τους Πράσινους. Ο Ίνγκανσον σημείωσε το 100ο γκολ εντός έδρας κατά του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα στις 21 Δεκεμβρίου 2020, στη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1.
- Το δημοφιλέστερο σκορ είναι οι νίκες του ΠΑΟΚ με 2-1 που έχει δώδεκα εμφανίσεις στα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 10 νίκες με 1-0. Ακολουθούν στην κατάταξη οι νίκες του ΠΑΟΚ με 1-0 και 2-0 που έχουν οκτώ παρουσίες και το 1-1 με επτά εμφανίσεις που είναι και το δημοφιλέστερο αποτέλεσμα τους στις ισοπαλίες.
- Η ευρύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού επιτεύχθηκε στη σύγχρονη ιστορία των αναμετρήσεων τους, αφού ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-0 στις 10 Δεκεμβρίου 2017 χάρη σε δύο γκολ του Πέλκα και από ένα των Κουλούρη και Πρίγιοβιτς.