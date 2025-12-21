Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ προσφέρει χρήσιμες και ενδιαφέρουσες στατιστικές πληροφορίες ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21/12 19:30).

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Πράσινους.