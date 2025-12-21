ΠΑΟΚ: Πάτησε.. γκάζι στο 90΄στη Λιβαδειά και πήρε βραβείο ο Τάισον

Η τρομερή κούρσα του Τάισον και η ασίστ του στη Λιβαδειά αναδείχθηκαν από το κοινό του Δικεφάλου ως PAOK TV Play of the Month Νοεμβρίου.

Τι κι αν είναι 38 ετών. Τι κι αν η ομάδα αγωνιζόταν με 10 παίκτες και βρισκόταν στο 90 λεπτό του αγώνα. Ο Τάισον είχε ακόμα δυνάμεις.

Ξεγέλασε τον αντίπαλό του με μία προσποίηση με το σώμα, έφυγε στο χώρο, με τον Τσοκάι να προσπαθεί να τον ρίξει με κάθε τρόπο αλλά να μην τα καταφέρνει. Ο Βραζιλιάνος είδε την κίνηση του Γιακουμάκη και την κατάλληλη στιγμή έκανε την πάσα. Απλά, τέλειο!

Στην ψηφοφορία για το Play Of The Month Νοεμβρίου, ο Τάισον συγκέντρωσε το 78,17% των ψήφων και πήρε και πήρε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε η εξαιρετική ομαδική προσπάθεια που οδήγησε στο τρίτο γκολ κόντρα στη Young Boys, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γίρι Παβλένκα με την απόκρουσή του στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά.