Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα ο Μιλόγεβιτς

Τη λύση της συνεργασίας με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας. Αντικαταστάτης του ο Στάνκοβιτς.

Παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, έπειτα από δύο σεζόν ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, με την ομάδα του Βελιγραδίου. Το "διαζύγιο" ήταν βελούδινο και κοινή συναινέσει, με τη θέση του πρώην προπονητή της ΑΕΚ να αναλαμβάνει ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για για δυόμισι χρόνια.

Ο Μιλόγεβιτς είχε αναλάβει τον Δεκέμβριο του 2023 και κάθισε στον πάγκο για 106 αγώνες, με απολογισμό 80 νίκες, 12 ισοπαλίες, 14 ήττες, αλλά και δύο νταμπλ.

Η ανακοίνωση:

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι λύθηκε συναινετικά το συμβόλαιο με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ο οποίος από σήμερα δεν θα ασκεί πλέον τα καθήκοντα του επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου του συλλόγου μας.

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς αποχαιρέτησε τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλους τους εργαζομένους του συλλόγου, με λόγια ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και έντονα συναισθήματα που σφράγισαν την αποχώρησή του. Από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα, ο Μιλόγεβιτς έδειξε τι σημαίνει πραγματική αφοσίωση στον Ερυθρό Αστέρα· ήταν πάντα παρών όταν ο σύλλογος τον χρειαζόταν περισσότερο, έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη, να σταθεί μπροστά από την ομάδα και να οδηγήσει τη Ζβέζντα με πίστη, ψυχραιμία και δύναμη.

Με τη δουλειά, την αφοσίωση και τα αποτελέσματά του, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς γράφτηκε για πάντα στην ιστορία του Ερυθρού Αστέρα. Υπό την καθοδήγησή του ο σύλλογος πέτυχε μεγάλες επιτυχίες, κατέρριψε πολυάριθμα ρεκόρ και επέστρεψε τη Ζβέζντα εκεί όπου ανήκει, στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι και στις δύο θητείες του κατάφερε να ξυπνήσει έντονα συναισθήματα στους φιλάθλους, να τους επιστρέψει την πίστη, την περηφάνια και το αίσθημα ενότητας που κάνουν τον Ερυθρό Αστέρα μοναδικό».