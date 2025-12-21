Στέλεχος ομάδας της Premier League ερευνάται για σεξουαλικά αδικήματα

Υψηλόβαθμο στέλεχος ομάδας της Premier League ερευνάται από την Αστυνομία για υποθέσεις που αφορούν σεξουαλικά αδικήματα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ανώτατο διοικητικό στέλεχος ομάδας της Premier League, καθώς διερευνώνται καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως προκύπτει από δημοσίευμα του Athletic στους New York Times, την υπόθεση χειρίζεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Παράλληλα, το συγκεκριμένο πρόσωπο εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του στο αγγλικό πρωτάθλημα, όσο η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο.

Η αγγλική νομοθεσία προβλέπει αυστηρή προστασία της ιδιωτικότητας μέχρι την επίσημη απαγγελία κατηγοριών. Ως εκ τούτου, δεν έχει αποκαλυφθεί η ταυτότητα του εμπλεκόμενου, ενώ τα σχόλια κάτω από σχετικά δημοσιεύματα έχουν απενεργοποιηθεί.

Τη διερεύνηση έχει αναλάβει εξειδικευμένο τμήμα της αστυνομίας που ασχολείται με υποθέσεις βιασμού και σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων. Οι καταγγελίες αφορούν φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών, με μία υπόθεση να σχετίζεται με άτομο που ήταν 15 ετών την περίοδο των καταγγελλόμενων γεγονότων. Επιπλέον, εξετάζεται και αναφορά που αφορά πιθανή παραγωγή και διανομή ακατάλληλου οπτικού υλικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα πριν από αρκετά χρόνια σε διάφορες περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας και δεν συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του προσώπου στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε καταγγελία τον Νοέμβριο και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι αρχικές έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.