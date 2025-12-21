Αμορίμ: «Θα κάνουμε μεταγραφές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου και αν η ομάδα του σκοπεύει να κάνει δραστικές κινήσεις.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανέφερε πως θέλει να υπογράψει με παίκτης που τόσο εκείνος, όσο και η ομάδα θεωρούν ότι θα είναι το μέλλον του συλλόγου.

Παράλληλα τόνισε πως δεν γίνουν μεταγραφές μόνο και μόνο για να καλυφθεί το κενό την παικτών που θα λείπουν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Οι δηλώσεις του Αμορίμ

«Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε μόνο παίκτες που πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον.

Δεν θα γίνουν μεταγραφές για να καλυφθούν οι απώλειες λόγω του AFCON. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τώρα και τον Ιούλιο παίκτες που είναι ιδανικοί για το μέλλον μας. Μεταγραφές μακροπρόθεσμου χαρακτήρα».