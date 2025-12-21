Μπαπέ: «Ο Κριστιάνο είναι ο ήρωας μου, με βοήθησε σε δύσκολες στιγμές»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο επιθετικός των Μαδριλένων για τον Πορτογάλο άλλοτε παίκτη της «Βασίλισσας».

Ο Κιλιάν Μπαπέ μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης εξήγησε για ποιον λόγο πανηγύρισε σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Γάλλος στράικερ ανέφερε πως επέλεξε να πανηγυρίσει σαν τον Πορτογάλο καθώς είναι ο ήρωας του και τον θαυμάζει.

«Θέλω να αφιερώσω τον πανηγυρισμό στον Κριστιάνο, είναι ο ήρωας μου και ένας πολύ καλός φίλος.

Ο Κριστιάνο με βοήθησε να προσαρμοστώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στήριξε στις δύσκολες στιγμές μου εδώ, μιλήσαμε πολλές φορές. Θέλω να του στείλω τις καλύτερες ευχές μου, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος».