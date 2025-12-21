ΜΜΕ Ισπανίας: «Επανέρχεται για Χόνγκλα ο Άρης»

Το όνομα του Μάρτιν Χόνγκλα απασχολεί και πάλι τους κιτρινόμαυρους για τα χαφ

Ο Άρης μπαίνει στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου με ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Κομβικές θέσεις, στα μπακ, στα εξτρέμ, στα στόπερ και στο κέντρο θα πρέπει να ενισχυθούν από παίκτες με ποιότητα και ρυθμό στα πόδια τους.

Μια από τις πιο άμεσες ανάγκες των κιτρινόμαυρων είναι και εκείνη στα χαφ, με ξένα δημοσιεύματα να συνδέουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με παίκτες που απασχόλησαν στο πρόσφατο παρελθόν τον κύριο Ρέγιες και τους συνεργάτες του.

Πιο συγκεκριμένα, ισπανικά μέσα τονίζουν πως το όνομα του Χόνγκλα δεν έφυγε ποτέ από τη λίστα του τεχνικού διευθυντή του Άρη και πως έγινε πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι:

«Ο Άρης ανανέωσε το ενδιαφέρον του για τον Χόνγκλα. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι. Η πρόταση είναι για δανεισμό του. Η διαφορά σε σχέση με την καλοκαιρινή περίοδο είναι ότι η οικογένειά του διαθέτει πλέον τα απαραίτητα έγγραφα που θα της επέτρεπαν να τον συνοδεύσει σε οποιονδήποτε προορισμό».