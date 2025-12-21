Παναθηναϊκός: Θέλει να «ντουμπλάρει» τις νίκες του επί του ΠΑΟΚ μετά από... 11 χρόνια!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σήμερα από τον ΠΑΟΚ και θα επιδιώξει να κάνει το «2Χ2» απέναντί του στο Πρωτάθλημα, για πρώτη φορά μετά την σεζόν 2014-15!

Το «Τριφύλλι» δίνει απόψε ένα πολύ κρίσιμο ματς στην Τούμπα, δίχως να έχει φυσικά το παραμικρό περιθώριο για βαθμολογικές απώλειες, αφού ήδη βρίσκεται πολύ μακριά από την κορυφή της κατάταξης.

Εκτός από το τρίποντο όμως, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να βάλει τέλος και σε μια άκρως αρνητική παράδοση κόντρα στους Θεσσαλονικείς, τους οποίους δεν έχει καταφέρει να κερδίσει και στα 2 ματς της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος από την σεζόν 2014-15 και μετά!

Τότε οι «πράσινοι» του Γιάννη Αναστασίου νίκησαν με 1-2 στην Τούμπα (χάρη στα γκολ των Ατζαγκούν και Καρέλη) και με 4-3 στην Λεωφόρο (με χατ-τρικ του Μπεργκ και ένα γκολ του Καρέλη). Από τότε, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν έχει ηττηθεί ποτέ και εντός και εκτός έδρας την ίδια χρονιά από το «Τριφύλλι», ενώ υπάρχουν 3 χρονιές που έχει κάνει αυτός το «2Χ2» κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Φέτος πάντως η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε με 2-1 στην έδρα της και θα έχει στην Θεσσαλονίκη την ευκαιρία να «σπάσει» αυτή την παράδοση...

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων των δύο ομάδων:

2014-15: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 4-3

2015-16: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-1, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2

2016-17: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-0

2017-18: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 4-0, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-3

2018-19: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-2

2019-20: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-2, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-0

2020-21: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

2021-22: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-3, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1

2022-23: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-3

2023-24: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1

2024-25: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1