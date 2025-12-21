Η συγκλονιστικότερη στιγμή, έγινε ταυτόχρονα η αθλιότερη

Ενώ ο Ανδρέας Τετέι έχει πλαντάξει στο κλάμα τη στιγμή που γίνεται αλλαγή στο Φάληρο, ακούει από την εξέδρα γιούχα και υβριστικά συνθήματα για την επόμενη ομάδα του.

Η παρουσία πολλών πρώην ανθρώπων του Παναθηναϊκού στην Κηφισιά, ήταν το… φιτίλι που περίμεναν στον Ολυμπιακό. Για να αντιμετωπίσουν την ομάδα των βορείων προαστίων σαν έναν πραγματικό εχθρό. Από τον Λέτο και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, έως και κάποια παιδιά που ήταν στο χορτάρι. Γιατί έκαναν το «λάθος» να έχουν φορέσει τα πράσινα, ή όπως είναι γνωστό θα τα φορέσουν το επόμενο διάστημα.

Ο Παντελίδης σκόραρε και χαρακτηρίστηκε «προκλητικός», γιατί… τόλμησε να χαμογελάσει. Η μόνη επιτρεπτή αντίδραση στο «Γ. Καραϊσκάκης», θα ήταν να σκύψει το κεφάλι, να ζητήσει συγγνώμη και να συνεχίσει στεναχωρημένος το ματς.

Το 1-1 ενόχλησε, θεώρησαν πως το έχασαν ως ένα βαθμό από τον Παναθηναϊκό. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο βέβαια. Άλλωστε η Κηφισιά ως τώρα βαθμολογική «ζημιά» είχε κάνει μόνο στον Παναθηναϊκό. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Τετέι και τον Παντελίδη, με πρώην παίκτες του σε πόστα, αλλά και τον Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο να το χαίρεται για την ομάδα του.

Αυτά είναι ψιλά γράμματα προφανώς. Φάνηκε ξεκάθαρα και στο 77ο λεπτό του αγώνα. Το ματς είχε αρκετό «δρόμο» ακόμη, χωρίς να γνωρίζει κανείς πως θα υποδειχθούν 11 λεπτά καθυστερήσεις. Σε εκείνο το λεπτό, έγινε αλλαγή ο Ανδρέας Τετέι.

Εκεί ήρθε μία απ’ τις πιο «δυνατές» στιγμές της σεζόν. Ενώ κατευθυνόταν χωρίς να καθυστερεί προς το σημείο της αλλαγής, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο. Δεν δάκρυσε απλά, ξέσπασε σε λυγμούς. Ένα παιδί που αντιμετώπισε δυσκολίες, τις ξεπέρασε, διασκεδάζει αυτό που κάνει, βρήκε μια ξεχωριστή «οικογένεια» στην Κηφισιά και δεν γινόταν να τα ξεχάσει όλα αυτά.

Τη στιγμή που ολοκλήρωσε την καριέρα του στην ομάδα αυτή, ξέσπασε. Αγκάλιασε τον Χριστόπουλο και εν συνεχεία ενώ έκλαιγε ασταμάτητα, τον αγκάλιασαν στον πάγκο. Την ώρα που το ματς «έβραζε», με το αποτέλεσμα να είναι ανοιχτό.

Και μόνο η ιστορία, η πορεία, τα όσα έκανε ο Τετέι, το τι συνέβη στην αρχή της σεζόν και ο εντυπωσιακός τρόπος που τον πήρε ο Παναθηναϊκός, η κλήση του στην Εθνική, η αφιέρωση στη μαμά του, συνδυάζοντας την εικόνα με το κλάμα του, σε έκαναν να ανατριχιάσεις.

Δυστυχώς όχι όλους. Τη στιγμή της πιο δυνατής στιγμής ως τώρα στη σεζόν, πολλοί από τους φίλους του Ολυμπιακού που ήταν στο γήπεδο, έσπευσαν να τη μετατρέψουν σε μία απ’ τις αθλιότερες. Ενώ ο Τετέι πλάνταζε στο κλάμα, αυθεντικά, ανθρώπινα, συγκινώντας τους πάντες, στην ατμόσφαιρα αντηχούσε μια παρατεταμένη γιούχα.

Το «έγκλημά» του, ήταν πως πάει στον Παναθηναϊκό. Κι αυτό προφανώς ενόχλησε ιδιαίτερα όσους τον αποδοκίμασαν έντονα. Παρά το γεγονός πως η ΠΑΕ Ολυμπιακός διέρρεε πως η Κηφισιά σχεδόν της… χάριζε τον παίκτη, αλλά εκείνη δεν τον ήθελε. Η ενόχληση των φιλάθλων της, άλλο φανέρωσε.

Μάλιστα ενώ είχε βγει από τον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν πλέον μέρος του αγώνα και χωρίς να ενοχλεί κανέναν αγκάλιαζε τους ανθρώπους του πάγκου κλαίγοντας, άρχισαν να φωνάζουν «π………ς γιοι Παναθηναϊκοί». Συνθέτοντας ένα άθλιο σκηνικό. Σε μια στιγμή που πραγματικά δεν είχε καμία σχέση με τους «πράσινους». Ο Τετέι έκλαιγε για όσα έζησε, τους

ανθρώπους που αφήνει πίσω του, την πορεία του στην Κηφισιά που ολοκληρώθηκε. Μια πορεία που δεν σπιλώνεται απ’ όσους δεν γνωρίζουν ούτε το 0.5% της δυσκολίας, της καθημερινότητας, του αγώνα, των προσπαθειών ενός νέου παιδιού για να φτιάξει τη ζωή και την καριέρα του.