Ξέσπασμα Αλμέιδα: «Δεν είμαι κλόουν σε τσίρκο, έχω ιστορία ως άνθρωπος»

Ο Ματίας Αλμέιδα ξέσπασε για τη διαιτησία στον εκτός έδρας αγώνα της Σεβίλλης με την Ρεάλ

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αποβλήθηκε στο πρώτο μέρος του αγώνα με τη Ρεάλ, ενώ είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα και στο 35ο λεπτό λόγω παραπόνων στον ρέφερι, για να έρθει, μετά το παιχνίδι, ένα τρομερό ξέσπασμα από πλευράς Αργεντινού στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

“Πώς μπορώ να μην διαμαρτυρηθώ για ένα φάουλ αν το αίμα μου βράζει; Δεν είμαι κλόουν, έχω μια ιστορία ως άνθρωπος και οι άνθρωποι μιλάνε. Και όταν υπάρχει έλλειψη ταπεινότητας…

Αυτός ο κύριος (σ.σ. ο διαιτητής του αγώνα) σήμερα ξεπέρασε αυτό που μπορεί να είναι διάλογος και μετέτρεψε τον αθλητισμό σε κάτι αυταρχικό. Με πληγώνει πολύ γιατί ήδη είπα ότι δεν θα μιλούσα για τους διαιτητές, αλλά νιώθω υποχρεωμένος γιατί διαφορετικά θα πουν ότι έχω προσβάλει ή ότι είπα κάτι στον διαιτητή.

Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, ζητήστε τα ηχητικά. Θα με αποβάλουν επειδή διεκδίκησα φάουλ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τιμωρήσουν έναν διαιτητή επειδή έχει διευθύνει άσχημα. Δεν έχω ξαναδεί να δίνονται δύο συνεχόμενα πέναλτι.

Έχω μάθει ένα πράγμα στη ζωή: ανάμεσα σε αυτούς που σιωπούν και σε αυτούς που μιλούν με σεβασμό, θα επιλέξω αυτόν που μιλάει. Αυτοί που σιωπούν είναι προδότες και εγώ δεν είμαι προδότης”.

