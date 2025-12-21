Η ΑΕΚ μπροστά στην κατάρα των Χριστουγέννων: Μία νίκη στα τελευταία 14 παιχνίδια!

Μία απίστευτη κατάρα κατατρέχει την ΑΕΚ στο τελευταίο ματς πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, έχοντας 13 γκέλες σε 14 αγώνες από το 2009 σε επίπεδο Super League!

Η Ένωση έχει μπροστά της μία αναπάντεχη ευκαιρία... κορυφής στο αποψινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ, έπειτα την χθεσινή γκέλα ολκής του Ολυμπιακού κόντρα στην Κηφισιά (1-1). Με νίκη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί μόνη στην 1η θέση και θα τη βρει η αλλαγή του χρόνου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι Κιτρινόμαυροι βρίσκονται άλλωστε στα καλύτερά τους τη φετινή σεζόν, "τρέχοντας" ένα σερί εννιά νικών σε όλες τις διοργανώσεις, μετά και το δραματικό 3-2 της Πέμπτης επί της Κραϊόβα, που τους έστειλε απευθείας στους "16" του Conference League.

Προφανώς ο φετινός ΟΦΗ που... παραπαίει (ερχόμενος πάντως από σημαντική νίκη ψυχολογίας επί του ουραγού Πανσερραϊκού) προσφέρεται για να κάνει η ΑΕΚ το 10/10 και να συνεχίσει την ξέφρενη κούρσα της σε όλα τα μέτωπα.

Την ίδια στιγμή πάντως η Ένωση έχει μπροστά της και μία αδιανόητη κατάρα που την κατατρέχει στο τελευταίο ματς του έτους, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μία ανεξήγητα τραγική αρνητική παράδοση, που τη θέλει να μην κερδίζει, έχοντας να επιδείξει μόλις μία νίκη σε 14 σεζόν, από το 2009!

Φυσικά δεν υπολογίζονται το 2013 και το 2014 που η ο Δικέφαλος βρισκόταν σε Γ' και Β' Εθνική αντίστοιχα.

Από το 2009 η ΑΕΚ κέρδισε μόλις μία φορά, πριν τρία χρόνια τη Λαμία (3-0), τη σεζόν που έκανε το νταμπλ. Στα υπόλοιπα 13 παιχνίδια της έχει να επιδείξει οκτώ ισοπαλίες και πέντε ήττες! Πέρυσι εξάλλου είχε ισοφαρίσει στο 94' τον Λεβαδειακό εντός έδρας με γκολ του Μήτογλου και προ διετίας είχε ισοφαριστεί από τον Πανσερραϊκό στο 94'! Με τον ΟΦΗ είχε παίξει ξανά εντός έδρας (ΟΑΚΑ) στο τελευταίο ματς πριν τα Χριστούγεννα το 2021 και ηττήθηκε με 2-1!

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΑΕΚ σε αυτά τα 15 χρόνια:

20/12/2009 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 2-0

10’ Έντερ, 49’ Τσέζαρεκ

19/12/2010 Ηρακλής – ΑΕΚ 2-0

41’ Ντάνι, 58’ Παπαστεριανός

18/12/2011 Ατρόμητος – ΑΕΚ 1-0

58’ Σφακιανάκης

16/12/2012 ΑΕΚ – Ατρόμητος 1-1

66’ Σταματής-76’ Ιγκλέσιας

21/12/2015 ΑΕΚ – Λεβαδειακός 1-2

16’ Γιόχανσον-62’ Τριποτσέρης, 70’ Ντομοβτσίσκι

19/12/2016 ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

67’ Πέκχαρτ-94’ Μαμπουλού

16/12/2017 ΑΕΚ – Απόλλων 0-0

16/12/2018 ΑΕΛ – ΑΕΚ 0-0

21/12/2019 Λαμία – ΑΕΚ 0-0

21/12/2020 ΑΕΚ – Βόλος 2-2

3’ Τάνκοβιτς, 70’ Ανσαριφάρντ - 16’ Φεράρι, 34’ Ουάρντα

20/12/2021 ΑΕΚ - ΟΦΗ 1-2

14' Βράνιες - 23' Λάμπρου, 60' Καμάου

21/12/2022 ΑΕΚ - Λαμία 3-0

67', 94' Φαν Βέερτ, 88' Λιβάι

21/12/2023 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 2-2

39', 94' Θυμιάνης - 16' Ρότα, 45' Λιβάι

22/12/2024 AEK-Λεβαδειακός 1-1

94' Μήτογλου - 57' Πεντόζο

