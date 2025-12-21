Ιταλικά ΜΜΕ: Στο κόλπο για Μανδά και η Γιουβέντους!

Η μεταγραφική "μάχη" γύρω από το όνομα του Χρήστου Μανδά της Λάτσιο συνεχίζεται με αρκετό ενδιαφέρον στην Ιταλία, με νέα δημοσιεύματα να βάζουν και τη Γιουβέντους στην κούρσα της απόκτησης του.

Ο Χρήστος Μανδάς αναζητά την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του. Ο 24χρονος κίπερ δεν θεωρείται ως βασικός από τον Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο και έχει ζητήσει ήδη να μετακομίσει σε ομάδα όπου θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Βερόνα, Τορίνο και Παναθηναϊκός ήταν ως και σήμερα οι ομάδες που προκρίνονταν στην κούρσα για την απόκτηση του παίκτη, όμως νέο δημοσίευμα φαίνεται πως εμπλέκει ακόμη ένα μεγάλο όνομα στους ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Ο ειδικός αναλυτής, αναφορικά σε θέματα μεταγραφών, Αλφρέντο Πεντούγια, αναφέρει πως η Γιουβέντους εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μανδά. Η Λάτσιο, από την μεριά της, κοστολογεί τον παίκτη με ένα ποσό άνω των 15 εκ. ευρώ.

Στην Γιουβέντους βγαίνουν στην αγορά, καθώς ο Ματία Πέριν έχει δηλώσει με την σειρά του πως επιθυμεί να επιστρέψει στην Τζένοα. Εάν ο Πέριν αποτελέσει παρελθόν, τότε η Γιουβέντους θα έχει ανάγκη από έναν αξιόπιστο αντικαταστάτη για κάτω από τα δοκάρια, με τον Έλληνα κίπερ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της.

«Εχει και άλλες προτάσεις από την Ιταλία και το εξωτερικό, η Λάτσιο θέλει να βάλει χρήματα στα ταμεία της, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή της Γιουβέντους βρίσκεται στην κορυφή των φιλοδοξιών του παίκτη. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή ο Ματία Πέριν πιέζει για να επιστρέψει στη Τζένοα, επιβεβαιώνοντας τις παλαιότερες φήμες σχετικά με την επιθυμία του να φορέσει ξανά τη φανέλα των "ροσομπλού"», τονίζει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Πεντούγια, συνδέοντας τον Μανδά με Γιουβέντους και βάζοντας φωτιά στη μάχη για την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα.