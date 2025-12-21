Η Μπάγερν έκανε κρούση στην Γιουνάιτεντ για τον Φερνάντες!

Η Μπάγερν Μονάχου έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Μπρούνο Φερνάντες και είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Fichajes», οι Βαυαροί έκαναν κρούση στους «Κόκκινους Διάβολους» για την διαθεσιμότητα του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού και είναι έτοιμη να προχωρήσει στην κατάθεση επίσημης πρότασης.

Συγκεκριμένα, οι ιθύνοντες της Μπάγερν θέλουν να προσφέρουν το ποσό των 50 εκατ. ευρώ προκειμένου να πείσουν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παραχωρήσει τον 31χρονο ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά τους οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον αρχηγό τους, αλλά περιμένουν την επίσημη πρόταση για να ζυγίσουν όλα τα δεδομένα στην υπόθεση.