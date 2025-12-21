Μπαπέ: «Ο Κριστιάνο είναι το είδωλό μου, του αφιερώνω το γκολ»

Ο Κιλιάν Μπαπέ ισοφάρισε την ιστορική επίδοση των 59 γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο σε ένα ημερολογιακό έτος, με τον Γάλλο στράικερ να αποθεώνει τον Πορτογάλο σταρ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ρεάλ με την Σεβίλλη, ο Κιλιάν Μπαπέ κλήθηκε να σχολιάσει την ισοφάριση του ιστορικού ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι ο Πορτογάλος είναι το είδωλό του.

«Ο Κριστιάνο είναι φίλος μου και είδωλό μου. Ο πανηγυρισμός ήταν αφιερωμένος σε αυτόν. Ο Κριστιάνο με βοήθησε να προσαρμοστώ εδώ. Θέλω να του στείλω τις καλύτερες ευχές μου, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Ο Κριστιάνο με βοήθησε πολύ όταν ήρθα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλήσαμε πολύ πριν έρθω εδώ, Έχω τον δικό μου πανηγυρισμό, αλλά ήθελα να το αφιερώσω σε αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος στράικερ.