Μπαπέ: «Ο Κριστιάνο είναι το είδωλό μου, του αφιερώνω το γκολ»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ρεάλ με την Σεβίλλη, ο Κιλιάν Μπαπέ κλήθηκε να σχολιάσει την ισοφάριση του ιστορικού ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι ο Πορτογάλος είναι το είδωλό του.
«Ο Κριστιάνο είναι φίλος μου και είδωλό μου. Ο πανηγυρισμός ήταν αφιερωμένος σε αυτόν. Ο Κριστιάνο με βοήθησε να προσαρμοστώ εδώ. Θέλω να του στείλω τις καλύτερες ευχές μου, Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος
Ο Κριστιάνο με βοήθησε πολύ όταν ήρθα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλήσαμε πολύ πριν έρθω εδώ, Έχω τον δικό μου πανηγυρισμό, αλλά ήθελα να το αφιερώσω σε αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος στράικερ.