Αθανασιάδης: «Ήταν μία νίκη για τον κόσμο, δε σκέφτομαι τις αποκρούσεις»

Στον κόσμο του Άρη αφιέρωσε τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τον έμπειρο πορτιέρε να μιλάει και για την ατομική του απόδοση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τις σπουδαίες αποκρούσεις του: «Τις έκανα, τελείωσε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι».

Για την έδρα του Αστέρα: «Το ξέρω καλά, ήμουν εδώ δύο χρόνια. Ξέρω την έδρα, ξέρω τι πίεση έχει, ακόμα και να βρίσκεσαι δύο γκολ μπροστά. Γι’ αυτό ήμουν συγκεντρωμένος μέχρι το τελευταίο λεπτό, να μην την πατήσουμε πάλι».

Για τη νίκη: «Ήταν μια νίκη ψυχολογίας, μια νίκη για τον κόσμο, για να κάνουν επιτέλους Χριστούγεννα και έτσι τραβάμε τον κόσμο κοντά μας. Κερδίσαμε χρόνο σήμερα, πριν από τη μεγάλη διακοπή. Έρχονται μεγάλα παιχνίδια μπροστά και τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Ξέραμε ότι ήταν μια δύσκολη έδρα, ένας δύσκολος αντίπαλος. Ξέραμε ότι χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, αυτούς τους τρεις βαθμούς, και προχωράμε».