Ο Μπαπέ ισοφάρισε ιστορική επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Γάλλος στράικερ με το γκολ που σημείωσε στη νίκη της Ρεάλ επί της Σεβίλλης (2-0), ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Ο Μπαπέ έφτασε τα 59 γκολ με την φανέλα της Ρεάλ μέσα στο 2025 και έπιασε την επίδοση που είχε καταγράψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα των Μαδριλένων το 2013.

Ο Γάλλος επιθετικός, μάλιστα πανηγύρισε το γκολ του με τον χαρακτηριστικό τρόπο που πανηγυρίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θέλοντας να δείξει τον σεβασμό του για τον Πορτογάλο σταρ.