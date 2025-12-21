Ο Μπαπέ ισοφάρισε ιστορική επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Μπαπέ έφτασε τα 59 γκολ με την φανέλα της Ρεάλ μέσα στο 2025 και έπιασε την επίδοση που είχε καταγράψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα των Μαδριλένων το 2013.
Ο Γάλλος επιθετικός, μάλιστα πανηγύρισε το γκολ του με τον χαρακτηριστικό τρόπο που πανηγυρίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θέλοντας να δείξει τον σεβασμό του για τον Πορτογάλο σταρ.
59 goals in 2013 🤝 59 goals in 2025— B/R Football (@brfootball) December 20, 2025
Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo's record for most goals by a Real Madrid player in a calendar year 😤 pic.twitter.com/qVSL8yN1Fm