Σόουζα: «Δε συμφωνώ με τα παράπονα του Ολυμπιακού»

Ο Ούγκο Σόουζα μετά το ισόπαλο 1-1 της Κηφισιάς στην έδρα του Ολυμπιακού, μίλησε για το τελευταίο ματς του Ανδρέα Τεττέη με την ομάδα, αλλά έδωσε και την απάντησή του στις διαμαρτυρίες των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το Χ στην έδρα του Ολυμπιακού: «Γνωρίζαμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το ματς. Είναι μια υπέροχη σεζόν για την Κηφισιά, όλοι οι παίκτες δουλεύουμε πολύ σκληρά για να έχουμε αποτελέσματα όπως αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθειά μας».

Για τον Ανδρέα Τεττέη: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Ήταν πολύ σημαντικός για εμάς, είμαστε σαν οικογένεια, υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και τους εύχομαι τα καλύτερα για το επόμενο βήμα στην καριέρα του».

Για τις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού: «Δεν συμφωνώ με τις διαμαρτυρίες τους, ήρθαμε εδώ για να εκπροσωπήσουμε την ομάδα μας, παλέψαμε για κάθε μπάλα, δεν συμφωνώ με τις διαμαρτυρίες τους αλλά είναι η άποψή τους».