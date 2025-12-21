Παύλος Παντελίδης: Γκολ σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό - Τα… σπρωξίματα Ρέτσου, Ροντινέι στο 92’

Ο Παύλος Παντελίδης συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στην Super League, με τον νεαρό εξτρέμ που το καλοκαίρι θα μετακομίσει στον Παναθηναϊκό να έχει σκοράρει απέναντι σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Ο 23χρονος εξτρέμ της Κηφισιάς, ήταν αυτός που χάρισε τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό, σκοράροντας για δεύτερη φορά απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Ο Παντελίδης, σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα μετράει εφτά γκολ, ενώ έχει μοιράσει και μια ασίστ και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γίνει σύγκριση με τους τωρινούς εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει σημειώσει την φετινή σεζόν, περισσότερα τέρματα από όσα έχουν και οι τρεις «ενεργοί» εξτρέμ του Τριφυλλιού, αφού οι Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Τετέ έχουν σημειώσει συνολικά πέντε γκολ!

Τα... σπρωξίματα από Ρέτσο-Ροντινέι

Ο Παντελίδης, πάντως στο «Γ. Καραϊσκάκης» βίωσε και το... bullying των παικτών του Ολυμπιακού, αφού στο 92ο λεπτό, μετά την αποβολή του, οι Ρέτσος-Ροντινέι, έσπευσαν να τον απομακρύνουν από τον αγωνιστικό χώρο με σπρωξίματα.

Ο Παύλος Παντελίδης, πάντως δεν «μάσησε» από τις σπρωξιές των δύο παικτών του Ολυμπιακού και έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να προκαλέσει παρά τις προκλήσεις που δέχθηκε.