ΑΕΚούγεννα στην κορυφή με ιδανικό φίνις θέλουν οι «κιτρινόμαυροι» - Οι πιθανές επιλογές του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ είδε τον Ολυμπιακό να... γκελάρει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ετοιμάζεται στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην γεμάτη Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Αρένα να πετύχει ένα ιδανικό φίνις για το 2025 και να κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή!

Αν η Ένωση τα καταφέρει και δεν δούμε να εμφανίζεται η... κατάρα των Χριστουγέννων που την κυνηγά και έχει σπάσει τα τελευταία 16 χρόνια μόνο μια φορά τη σεζόν του νταμπλ όπου είχε κερδίσει τη Λαμία, τότε θα μιλάμε για μια ονειρική πορεία μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη τέλη Οκτώβρη. Η ΑΕΚ έκτοτε, μετρά αήττητο 12 αγωνιστικών με 11 νίκες/1 ισοπαλία, χτίζοντας τις ιδανικότερες των συνθηκών σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει. Είναι απευθείας στους προημιτελικούς του Κυπέλλου και δεν συναντά πουθενά Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ παρα μόνον στον... τελικό, είναι στους 16 του Conference League μέσω της 3ης θέσης που κατέλαβε μετά την επική ανατροπή επί της Κραιόβα και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής απο τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, τον οποίο μπορει να ξεπεράσει με νικη απέναντι στον ΟΦΗ και να πετύχει το απόλυτο στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ αναμφίβολα λοιπόν βρίσκεται στο καλύτερο της σημείο μέσα στη σεζόν αλλά ασφαλώς, το παιχνίδι με τον ΟΦΗ χρειάζεται μεγάλη προσοχή όπως επισήμανε και ο Μάρκο Νίκολιτς λίγο μετά το ματς της Πέμπτης. «Τώρα κοιτάμε τον ΟΦΗ. Το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Είναι σημαντικό να κλείσουμε με νίκη τη χρονιά. Θα δώσει μία ώθηση.ας κερδίσει. Καλώ τους πάντες να έρθουν στο γήπεδο να κλείσουμε πριν τις γιορτές θετικά. Είναι λίγο προχωρημένη η ώρα, αλλά καλώ τους πάντες να γεμίσουν το γήπεδο. Το αξίζει αυτή η ομάδα», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του που μαρτυρούν τη νοοτροπία που έχει και το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να περάσει στους παίκτες του ότι θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με τους Κρητικούς.

Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα απουσιών με τους τραυματίες Ζίνι-Γκατσίνοβιτς, ενώ με τον ΟΦΗ θα λείψει και ο Πινέδα που έχει συμπληρώσει κάρτες. Αντίθετα, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπιτσιτς επιστρέφουν στη διάθεση του προπόνηση σε σχέση με την Πέμπτη. Ερωτηματικό είναι η συμμετοχή του Άρολντ Μουκουντί ο οποίος θυμίζουμε παραμονή του αγώνα με την Κραϊόβα έκανε ατομικό και μένει να δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμος. Όσον αφορά τα πλάνα του Νίκολιτς, δεδομένα θα πάμε στο γνωστό μίνι rotation που βλέπουμε να εφαρμόζει από Πέμπτη σε Κυριακή. Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Βίντα-Ρέλβας στην άμυνα, οι Ρότα-Πενράις στις πλευρές, οι Μαρίν-Μάνταλος στον άξονα (θέση διεκδικεί και ο Γκρούγιτς) ενώ πίσω από τον Γιόβιτς υπάρχει μια τετράδα παικτών: Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Ελίασον, Λιούμπιτσιτς, που διεκδικεί τις τρεις θέσεις.