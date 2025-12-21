«Καλπάζει» η Άρσεναλ - Eπιβλητική νίκη για Λιντς

Πιο εύκολα απ΄ότι δείχνει το τελικό 1-0, η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Έβερτον και διατηρεί τη θέση της στο «ρετιρέ» της Premier League μετά το πέρας της 17ης αγωνιστικής.

Ο Βίκτορ Γκιοκέρες με πέναλτι στο 27΄ σκόραρε για τους «Κανονιέρηδες» οι οποίοι είχαν ευκαιρίες, δύο δοκάρια και γενικά δεν κινδύνευσαν απέναντι σε μια ανεμική Έβερτον.

Έτσι, οι «κανονιέρηδες» θα κάνουν Χριστούγεννα στην κορυφή της Premier League, έχοντας απόσταση δύο βαθμών από την Μάντσεστερ Σίτι, με την Άστον Βίλα να ακολουθεί με 33 έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Η Λιντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκησε 4-1 την Κρίσταλ Πάλας στο «Έλαντ Ρόουντ». Δύο γκολ ο Κάλβερτ-Λιούιν, ένα ο Άμπαντου για τα «Παγώνια» που απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη.