Ο Τιμπό Κουρτουά ντύθηκε Άγιος Βασίλης και χάρισε στους μερένγκες μία δύσκολη, αλλά και πολύτιμη νίκη.

Ήταν από τα βράδια που είχε πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να φάει γκολ με τίποτα. Μόνο στο δεύτερο μέρος έκανε 5 μεγάλες σπουδαίες αποκρούσεις, την ώρα που το κοινό του Σαντιάγκο Μπερναμπέου έδειχνε με κάθε τρόπο την δυσαρέσκεια του για την απόδοση της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η βασίλισσα τα βρήκε μπαστούνια από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα (αποβλήθηκε στο ημίχρονο), ωστόσο η ατομική κλάση κάποιων παικτών της έκαναν την διαφορά στο 2-0 που μείωσε την διαφορά από την κορυφή στον πόντο, αλλά με παιχνίδι περισσότερο.

Το σκορ μοιάζει με μαγική εικόνα για την Σεβίλλη που τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο είχε τις ευκαιρίες για να σκοράρει και να πάρει αποτέλεσμα.

Το κρύο γκολ του Μπέλιγχαμ λίγο πριν το ημίχρονο (38'), άλλαξε τις ισορροπίες με τον Κιλιάν Μπαπέ να διαμορφώνει με πέναλτι το 2-0 (86') και να φτάνει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 59 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος.

Το τρίποντο πήγε στην βασίλισσα, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα δεν έχει τίποτα να φοβάται.