Για την 16η αγωνιστική της Serie A Γιουβέντους και Ρομά μονομάχησαν με την «Γηραιά Κυρία» να είναι πιο αποτελεσματική και να παίρνει τους τρεις βαθμούς (2-1) στο «Allianz Stadium».

Η «Βέκια Σινιόρα» βρήκε τις λύσεις όταν η Ρόμα έδειχνε πως μπορεί να της στερήσει τους τρεις βαθμούς και με δύο γκολ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα, κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 2-1.

Ο αγώνας

Μπορεί η Ρόμα να είχε την κατοχή ελάχιστα υπέρ της από το ξεκίνημα του αγώνα και να δοκιμάζει σουτ, όμως η Γιουβέντους ήταν εκείνη που ένα λεπτό πριν από την ανάπαυλα κατάφερε να βρει τις λύσεις και να ανοίξει το σκορ με τον Κονσεϊσάο.

Ο Καμπιάσο έδωσε την πάσα στον 23χρονο Πορτογάλο και εκείνος από το ύψος του πέναλτι με πλασέ με το αριστερό του πόδι έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ήταν ξανά η Ρόμα εκείνη που μπήκε με σκοπό να κρατήσει την μπάλα στα πόδια και αυτή την φορά να ψάξει το γκολ της ισοφάρισης που την έβαζε ξανά στο παιχνίδι.

Όμως η Γιουβέντους έπαιζε καλά το παιχνίδι των αντεπιθέσεων και δοκίμαζε με σουτ εκτός περιοχής να παραβιάσει την εστία του Σβιλάρ. Ωστόσο ο Σίβιλαρ είχε κατεβάσει ρολά και κρατούσε με όλες τους τις δυνάμεις το σκορ στο 1-0.

Αυτό άλλαξε όμως στο 70' όταν ο Οπέντα υποδέχθηκε την πάσα του ΜακΚένι και εξ επαφής έκανε το 2-0, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ στην Serie A.

Οι «Λούπι» ωστόσο πέντε λεπτά αργότερα (75') κατάφεραν να βρουν απάντηση για να μειώσουν στο σκορ.

Αρχικώς ο Φέργκιουσον έκανε το σουτ εκτός περιοχής, ο Ντι Γκριγκόριο απέκρουσε, όμως ο Μπαλνταζάνι πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 2-1, δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του για να κυνηγήσει την ισοφάριση.

Έκτοτε η Ρόμα ανέβασε τις γραμμές της, αύξησε το πρέσινγκ της και έψαχνε ένα δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να μπορεί να το βρει, καθώς η άμυνα της ομάδας του Σπαλέτι δεν άφησε τον Ντι Γκριγκόριο να νιώσει τον κίνδυνο στην εστία του.

Η Ρόμα με το σφύριγμα της λήξης έφυγε με άδεια χέρια από το Τορίνο, με την Γιουβέντους να παίρνει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο.

Η Γιουβέντους ανέβηκε στους 29 βαθμούς και μείωσε στον έναν από την Ρόμα που έμεινε στους 30 και στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.