Μπιανκόν: «Μου έγινε πέναλτι στο 101, η Κηφισιά έπαιζε με 12 παίκτες»

Ο Τζουλιάν Μπιανκόν στις δηλώσεις του μετά την ισόπαλη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Κηφισιάς, ανέφερε ότι δεν του δόθηκε πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα και είπε ότι η ομάδα των Βόρειων προαστείων είχε την βοήθεια του διαιτητή.

Τα παράπονα του για την διαιτησία εξέφρασε ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ύστερα την «γκέλα» του Ολυμπιακού απέναντι στην Κηφισιά (1-1). Ο κεντρικός αμυντικός δήλωσε ότι του έγινε παράβαση πέναλτι που δεν καταλογίστηκε στο 101', ενώ τόνισε ότι θα έπρεπε να δοθεί παραπάνω έξτρα χρόνος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπιανκόν:

«Σήμερα έγιναν απανωτά λάθη στην αντιμετώπιση προς εμάς. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι, πέρα όμως από αυτό ούτε οι διαιτητές είχαν καλή απόδοση. Ο αντίπαλος κέρδιζε συνεχώς χρόνο, κυρίως με τον τερματοφύλακα. Ο διαιτητής δεν έκανε τίποτα για αυτό, δεν είδε το πέναλτι που συνέβη επάνω μου στις καθυστερήσεις.

Ξέρουμε ότι πολλές ομάδες θέλουν την ισοπαλία, για αυτό κλείνουν την άμυνα τους, όμως αυτό που είδαμε σήμερα ήταν ότι για 90 λεπτά δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Ήταν πολύ δύσκολο να αγωνιστείς έτσι, δεν μου αρέσει καθόλου να παίζω ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο. Οι 11 ήρθαν για να πάρουν τον βαθμό και το κατάφεραν αλλά είχαν την βοήθεια δωδέκατου. Φταίμε και εμείς όπως είπα δεν μπήκαμε καλά στο ματς, πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια, θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είμαστε ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίζουμε τα πάντα, δεν πρέπει να μας ξεγράφει κανείς γιατί θα είμαστε εδώ και θα διεκδικήσουμε τα πάντα μέχρι τέλους.»