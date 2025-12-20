«Λύγισε» και on camera ο Τεττέη: «Δεν θα ξεχάσω την Κηφισιά ποτέ, ίσως επιστρέψω μια μέρα»

«Παραδόθηκε» στα συναισθήματά του ο διεθνής επιθετικός, καθώς κλήθηκε να κάνει δηλώσεις στο «αντίο» του με την Κηφισιά, όμως δεν μπορούσαν οι λέξεις να βγουν από το στόμα του, λίγες ημέρες προτού ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά, όσα κατάφερε να πει ο Ανδρέας Τεττέη στην κάμερα της Cosmote TV:

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Είναι η σειρά μου να προχωρήσω κι εγώ στα δικά μου βήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά. Μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψω. Δεν σκεφτόμουν αν θα τους βρω ως αντίπαλος ή κάτι, σκεφτόμουν αυτές τις ημέρες να περάσω όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις τελευταίες στιγμές…», είπε μέσα σε λυγμούς, κατανοώντας πως ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του και τώρα, ξεκινάει ακόμα ένα σπουδαίο, διατηρώντας την ταπεινότητα που τον διέπει.