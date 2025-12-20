Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ισόπαλος παρά το πλεονέκτημα ο Άγιαξ

Παρότι βρέθηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα για περισσότερο από μισή ώρα παιχνιδιού, ο Άγιαξ έμεινε στο 2-2 με τη Ναϊμέγκεν εκτός έδρας στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Τα τέρματα του «Αίαντα» που παραμένει στην τρίτη θέση της κατάταξης και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Champions League, πέτυχαν οι Ντόλμπεργκ (38΄), Γκοντς (44΄), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν στο 3΄ ο Λίνσεν και στο 46΄ ο Ουαϊσα, ο οποίος αποβλήθηκε στο 59΄.

Η Χέρενφεν πήρε εύκολα τη νίκη στην έδρα της Χεράκλες με 3-0 και συνεχίζει να ελπίζει πως θα προλάβει τελικά το «τρένο» που οδηγεί στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης σεζόν. Ο Βασίλης Ζαγαρίτης ήταν ξανά στο αρχικό σχήμα των νικητών, πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 77ο λεπτό και αντικαταστάθηκε δύο λεπτά αργότερα από τον Πετρόφ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Χεράκλες-Χέρενφεν 0-3 Εξέλσιορ-Τσβόλε 2-1 Ναϊμέγκεν-Αγιαξ 2-2 Μπρέντα-Τελστάρ (21:45) Ουτρέχτη-Αϊντχόφεν 21/12 Γκόου Αχεντ Ιγκλς-Γκρόνινγκεν 21/12 Φέγενορντ-Τβέντε 21/12 Φόλενταμ-Σπάρτα Ρότερνταμ 21/12 Φορτούνα Σιτάρντ-Αλκμααρ 21/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Αϊντχόφεν 43

Φέγενορντ 34

Άγιαξ 30 -17αγ.

Ναϊμέγκεν 29 -17αγ.

Γκρόνινγκεν 26

Αλκμάαρ 25 -15αγ.

Τβέντε 24

Ουτρέχτη 23

Χέρενφεν 23 -17αγ.

Σπάρτα Ρότερνταμ 20

Τσβόλε 19

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 18

Φορτούντα Σιτάρντ 18

Εξέλσιορ 16 -15αγ.

Φόλενταμ 14

Χέρακλες 14 -17αγ.

Μπρέντα 13

Τέλσταρ 12