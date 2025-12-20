Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ισόπαλος παρά το πλεονέκτημα ο Άγιαξ

Τα τέρματα του «Αίαντα» που παραμένει στην τρίτη θέση της κατάταξης και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Champions League, πέτυχαν οι Ντόλμπεργκ (38΄), Γκοντς (44΄), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν στο 3΄ ο Λίνσεν και στο 46΄ ο Ουαϊσα, ο οποίος αποβλήθηκε στο 59΄.
Η Χέρενφεν πήρε εύκολα τη νίκη στην έδρα της Χεράκλες με 3-0 και συνεχίζει να ελπίζει πως θα προλάβει τελικά το «τρένο» που οδηγεί στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης σεζόν. Ο Βασίλης Ζαγαρίτης ήταν ξανά στο αρχικό σχήμα των νικητών, πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 77ο λεπτό και αντικαταστάθηκε δύο λεπτά αργότερα από τον Πετρόφ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Χεράκλες-Χέρενφεν 0-3 Εξέλσιορ-Τσβόλε 2-1 Ναϊμέγκεν-Αγιαξ 2-2 Μπρέντα-Τελστάρ (21:45) Ουτρέχτη-Αϊντχόφεν 21/12 Γκόου Αχεντ Ιγκλς-Γκρόνινγκεν 21/12 Φέγενορντ-Τβέντε 21/12 Φόλενταμ-Σπάρτα Ρότερνταμ 21/12 Φορτούνα Σιτάρντ-Αλκμααρ 21/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Αϊντχόφεν 43
Φέγενορντ 34
Άγιαξ 30 -17αγ.
Ναϊμέγκεν 29 -17αγ.
Γκρόνινγκεν 26
Αλκμάαρ 25 -15αγ.
Τβέντε 24
Ουτρέχτη 23
Χέρενφεν 23 -17αγ.
Σπάρτα Ρότερνταμ 20
Τσβόλε 19
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 18
Φορτούντα Σιτάρντ 18
Εξέλσιορ 16 -15αγ.
Φόλενταμ 14
Χέρακλες 14 -17αγ.
Μπρέντα 13
Τέλσταρ 12