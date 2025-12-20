Συγκίνηση και... αποθέωση στο τελευταίο ματς του Τετέη με την Κηφισιά (pics)

Ο Ανδρέας Τετέη φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Κηφισιάς σε μία πολύ έντονα φορτισμένη στιγμή.

Με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα συνδύασε την τελευταία του εμφάνιση με την φανέλα της Κηφισιάς, ο Ανδρέας Τετέη.

Ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε για τελευταία φορέα με την φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων, πριν μετακομίσει στον Παναθηναϊκό και όταν αντικαταστάθηκε στο 77ο λεπτό από τον Σεμπάστιαν Λέτο, λύγισε.

Ο Τετέη βούρκωσε και εμφανώς συγκινημένος αγκάλιασε τον Αργεντινό τεχνικό, αλλά και όλους τους ανθρώπους της Κηφισιάς που βρίσκονταν στον πάγκο.

Μία πολύ έντονα φορτισμένη στιγμή για έναν παίκτη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του συλλόγου και αποχωρεί σε μία βραδιά που έφερε κι ένα εξίσου ιστορικό αποτέλεσμα.

Λίγο μετά το τέλος, ο Τετέη κατευθύνθηκε στο πέταλο που είχε τους λιγοστούς οπαδούς της ομάδας του για το τελευταίο αντίο, που είχε επιπλέον συναισθηματική φόρτιση.