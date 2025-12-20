Μεντιλίμπαρ: «Μάς επηρέασαν οι διακοπές, ο διαιτητής μπορούσε να δώσει 20 λεπτά καθυστερήσεις!»

Τα παράπονα του Βάσκου τεχνικού μετά το 1-1 του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» επικεντρώθηκαν στον χρόνο που «ροκάνισε» ο Ραμίρεζ και στις πόσες καθυστερήσεις υπέδειξε ο ρέφερι Ευαγγέλου.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ήταν πολύ άσχημα τα πρώτα 20 λεπτά, παίξαμε περπατώντας. Στη συνέχεια το θέλαμε, προσπαθήσαμε πολύ να πιέσουμε και να μπούμε στην περιοχή, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Ο αντίπαλος έπαιξε πολύ έξυπνα, ο τερματοφύλακας έκανε όλη την καθυστέρηση γιατί είναι πάντα προστατευμένος. Η καθυστέρηση ήρθε έτσι, το μόνο που μπορούσε να κάνει ο διαιτητής ήταν να δώσει 20 λεπτά αντί για 11.



Μας έφερε νευρικότητα αυτό στο παιχνίδι μας, έφερε βιασύνη και μας έκοψε τον ρυθμό. Χάθηκε πολύς χρόνος, τα 11 λεπτά δεν ήταν αρκετά.

Ο κόσμος νομίζει ότι όταν υπάρχουν καθυστερήσεις είναι κάτι καλό, αλλά είναι κάτι κακό, γιατί δείχνουν ότι έχει χαθεί πολύς χρόνος στο παιχνίδι.



Πρέπει να είμαστε πρώτοι στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, τον Δεκέμβριο δεν κερδίζονται πρωταθλήματα».