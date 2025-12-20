Πιτσιρικάς τα βάζει την Μπαρτσελόνα: «Με έδιωξαν χωρίς λόγο, ο Γιαμάλ θεωρεί ότι είναι ο Μέσι»

Ένας 10χρονος ποδοσφαιριστής της Sant Andreu έγινε viral αφού έκανε «επίθεση» κατά της αγαπημένης του Μπαρτσελόνα.

Ο Νίκο Γκαρίδο έγινε viral, μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε και στο οποίο ο μικρός αναφέρεται στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα αλλά το κάνει με μεγάλη στεναχώρια.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός πως η ομάδα της Βαρκελώνης δεν το κράτησε στις ακαδημίες και τον άφησε να φύγει.

Παράλληλα ο μικρός δεν δίστασε να τα βάλει και με τον Λαμίν Γιαμάλ, για τον οποίο τόνισε πως θεωρεί ότι είναι ο Μέσι.

«Είμαι υποστηρικτής της Μπαρτσελόνα, αλλά είμαι εκνευρισμένος μαζί τους. Με έδιωξαν από τις ακαδημίες δίχως να μου πουν τίποτα. Στα 7 μου με απέκτησαν και μετά με άφησαν να φύγω δίχως εξήγηση.

Όταν μεγαλώσω, θα τη μάθω μόνος μου. Ο Γιαμάλ είναι 18 χρονών και νομίζει ότι είναι ο Μέσι».