Νίκη - δήλωση για την Μπάγερ Λεβερκούζεν που με το 1-3 στην έδρα της Λειψίας σκαρφάλωσε μόνη στην τρίτη θέση της Bundesliga.

Ήταν η πρώτη φορά φέτος, που η Μπάγερ Λεβερκούζεν θύμιζε εκείνη την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο που περνούσε αέρα από κάθε γερμανικό γήπεδο.

Από την εποχή του Βάσκου έχει αλλάξει σχεδόν η μισή ενδεκάδα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το ίδιο μέταλλο και η ίδια ποιότητα εμφανίστηκε στο γήπεδο.

Η Λειψία είπε την πρώτη λέξη με τον Σλάγκερ (35'), όμως οι ασπιρίνες έκαναν την μεγάλη ανατροπή (1-3) που τους φέρνει στην τρίτη θέση και στο -3 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά, δύο υποδειγματικές κατεβασιές των φιλοξενούμενων έφεραν την ολική ανατροπή με γκολ από Τεριέ (40') και Σικ (44').

Το παιχνίδι έγινε ροκ στην επανάληψη με εκατέρωθεν φάσεις, ωστόσο η τελευταία πινελιά μπήκε στο 97ο λεπτό με τον πιτσιρικά Κούλμπρεθ να γράφει το 1-3 με το πρώτο του γκολ στην Bundesliga.